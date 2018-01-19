За базовую версию нового Toyota Prius придется выложить 26 000 долларов

В пресс-центре японской машиностроительной компании Toyota сообщили, что стандартный вариант исполнения нового Toyota Prius будет стоить 26 000 долларов. На рынок новинку выведут в июне 2018 года.

Дмитрий Павличко

Особенностью автомобиля стоит назвать ее обновленное оформление. Передняя часть получила угловатую форму, а над фарами появились два выпуклых многоугольника. Над оптикой новинки тоже потрудились, добавив в нее светодиоды и снабдили подсветкой под передним бампером, работающей при включенном дальнем или ближнем свете.В моторном отсеке нового Toyota Prius разместился 2,3-литровый двигатель с отдачей 190 лошадиных сил. Он работает в паре с 7-ступенчатой МКПП. В более топовых версиях для этого предусмотрен 7-скоростной вариатор. Не исключается выход и гибридной вариации со 100-сильным электромотором. До первой «сотни» автомобиль берет разгон за 10 секунд. Предзаказ можно оформить в мае наступившего года.