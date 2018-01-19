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| | Седан Tesla Model 3 купил 14-летний тинейджер

Седан Tesla Model 3 купил 14-летний тинейджер

Сегодня, 10:49
В пресс-центре американского производителя электрокаров назвали имя своего наиболее молодого покупателя. Как сообщают журналисты специализированных порталов, им стал 14-летний американский тинейджер Зак Фельдштайн.

Седан Tesla Model 3 купил 14-летний тинейджер

 

Два года назад, подросток внес свои накопленные средства в размере 1 000 долларов на депозит для предзаказа. А когда мальчику исполнилось 14 лет, ему привезли заказанный бюджетный седан Tesla Model 3.

Электромобиль, предназначенный для подростка получил кузов в черном цвете, черные диски колес и функциональный пакет, благодаря которому убирается хромированная отделка кузова. На время предзаказа в семье не было машин Tesla, но пока готовился к выпуску Tesla Model 3, родители купили себе кроссовер Tesla Model X.

Кто оказал помощь тинейджеру в оплате предзаказа на бюджетный электрокар, держится в секрете. Несмотря на то, что автомобиль уже доставлен заказчику, за руль Фельдштейн может сесть только, когда достигнет 16-летию.
Дмитрий Павличко
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