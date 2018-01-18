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| | Китайский внедорожник Bisu T6 показали до дебюта

Китайский внедорожник Bisu T6 показали до дебюта

Вчера, 18:58
Китайский автогигант BAIC совместно с компанией Yinnxiang Motorcycle Group готовят к премьере новый полноразмерный внедорожник Bisu T6. В интернет уже попали первые фото предсерийного варианта исполнения модели.

Китайский внедорожник Bisu T6 показали до дебюта

 

Премьера нового внедорожника Bisu T6 пройдет в рамках мотор-шоу в Пекине. Новинку построили на архитектуре 7-местного Bisu T5. Размеры нового внедорожника составляют 4820X1915X1660 мм, а величина колесной базы достигает 2 815 миллиметров.

Под капот грядущий внедорожник получит 2-литровый турбодвигатель с производительностью 197 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП или 8-ступенчатой АКПП.

В списке функций новинки числятся фирменная мультимедийная установка с внушительным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, передние кресла с обогревом и вентиляцией, стабилизационная система, ассистент парковки, круговой видеообзор, панорамный стеклянный верх с люком, помощник спуска-подъема, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, 19- и 20-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала и кожаный салон.
Дмитрий Павличко
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