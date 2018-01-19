Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

Вчера, 19:27
Японские машиностроители разработали новую технологию, которая позволит отказаться от боковых и салонного зеркал в автомобилях Mitsubishi. Об этом проинформировал пресс-центр марки.
 

Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

 

Зеркала в автомобилях Mitsubishi сменят особые камеры, которые будут выводить изображение на специальные экраны, размещаемые в поле зрения водителя. Устройства будут взаимодействовать с искусственным интеллектом, который сможет анализировать обстановку на дороге и предупреждать об опасностях в случае их возникновения.

 

Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

 
Уточним, что речь идет об искусственном интеллекте Maisart. Эта технология имитирует работу зрительного аппарата человека. Система способна оперативно фокусироваться на определенные зоны изображения. Это позволяет технологии эффективно выявлять и идентифицировать разнообразные объекты, такие как автомобили, мотоциклисты, пешеходы и так далее.

 

Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

 

Похожие системы уже и ранее представлялись, однако технология компании Mitsubishi увеличивает дальность действия системы с 30 до 100 метров. Данная система окажется полезной когда автомобиль перестраивается из одного ряда в другой или движется задним ходом. Впрочем, японцев не стали вдаваться в подробности новой технологии, а также озвучили хотя бы примерные сроки появления системы на рынке.

Иван Головин
Новости по теме
Рассекречен новый электрический кроссовер Mitsubishi E-Volution
Рассекречен новый электрический кроссовер Mitsubishi E-Volution

Компания Mitsubishi в рамках проходящего в эти дни автосалона в Токио представила новый концептуальный кроссовер Mitsubishi E-Volution. Модель оснащается тремя

В России на 200 000 рублей подешевел Mitsubishi Pajero Sport
В России на 200 000 рублей подешевел Mitsubishi Pajero Sport

Японские машиностроители на 200 000 рублей снизили ценник на флагманский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в России. Это касается всех комплектаций

Mitsubishi расширила условия программы для корпоративных клиентов
Mitsubishi расширила условия программы для корпоративных клиентов

Корпоративный сектор с начала июня благодаря компании «ММС Рус» сможет приобретать автомобили Mitsubishi Pajero Sport третьей генерации по программе трейд-ин с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости