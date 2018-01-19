Автомобили Mitsubishi лишатся боковых зеркал

Японские машиностроители разработали новую технологию, которая позволит отказаться от боковых и салонного зеркал в автомобилях Mitsubishi. Об этом проинформировал пресс-центр марки.

Зеркала в автомобилях Mitsubishi сменят особые камеры, которые будут выводить изображение на специальные экраны, размещаемые в поле зрения водителя. Устройства будут взаимодействовать с искусственным интеллектом, который сможет анализировать обстановку на дороге и предупреждать об опасностях в случае их возникновения.

Уточним, что речь идет об искусственном интеллекте Maisart. Эта технология имитирует работу зрительного аппарата человека. Система способна оперативно фокусироваться на определенные зоны изображения. Это позволяет технологии эффективно выявлять и идентифицировать разнообразные объекты, такие как автомобили, мотоциклисты, пешеходы и так далее.

Похожие системы уже и ранее представлялись, однако технология компании Mitsubishi увеличивает дальность действия системы с 30 до 100 метров. Данная система окажется полезной когда автомобиль перестраивается из одного ряда в другой или движется задним ходом. Впрочем, японцев не стали вдаваться в подробности новой технологии, а также озвучили хотя бы примерные сроки появления системы на рынке.

Иван Головин