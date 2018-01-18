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| | Производство на "Автотор" повысилось на 53% в 2017 году

Производство на "Автотор" повысилось на 53% в 2017 году

Вчера, 19:24
Калининградское машиностроительное предприятие «Автотор» за 2017 год произвело 144 561 экземпляр, что на 53,2% выше показателей 2016 года. На протяжении года инженеры частично обновили линейку выпускаемых моделей марок.

Производство на "Автотор" повысилось на 53% в 2017 году

 

Из сообщения пресс-центра «Автотор» следует, что завод в 2017 году выпускал 29 моделей пяти ведущих брендов. В минувшем году стартовала сборка нового KIA Mohave, бизнес-седана Genesis G80, новых BMW 5 Series и BMW 7 Series. Впервые на российский рынок выведут KIA Picanto и внедорожник FAW X80.

В апреле 2017 года на «Автоторе» началось осуществление стратегии по сборке методом полного цикла коммерческим машин Hyundai. Первой такой моделью стала Hyundai HD78, выпуск которой начался в ноябре прошедшего года.

В июле руководство «Автотор» определила дальнейшие планы развития автопроизводителя. До 2025 года. Это предусматривает основные направления развития действующих и новых производственных площадок.

В 2018 году компания собирается увеличить уровень производства на 10-15%. Для этого возможно наберут дополнительный работников в штат. На протяжение года планируется полное обновление модельного ряда всех марок и старт выпуска новых моделей.
Дмитрий Павличко
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