Производство на "Автотор" повысилось на 53% в 2017 году

Калининградское машиностроительное предприятие «Автотор» за 2017 год произвело 144 561 экземпляр, что на 53,2% выше показателей 2016 года. На протяжении года инженеры частично обновили линейку выпускаемых моделей марок.

Дмитрий Павличко

Из сообщения пресс-центра «Автотор» следует, что завод в 2017 году выпускал 29 моделей пяти ведущих брендов. В минувшем году стартовала сборка нового KIA Mohave, бизнес-седана Genesis G80, новых BMW 5 Series и BMW 7 Series. Впервые на российский рынок выведут KIA Picanto и внедорожник FAW X80.В апреле 2017 года на «Автоторе» началось осуществление стратегии по сборке методом полного цикла коммерческим машин Hyundai. Первой такой моделью стала Hyundai HD78, выпуск которой начался в ноябре прошедшего года.В июле руководство «Автотор» определила дальнейшие планы развития автопроизводителя. До 2025 года. Это предусматривает основные направления развития действующих и новых производственных площадок.В 2018 году компания собирается увеличить уровень производства на 10-15%. Для этого возможно наберут дополнительный работников в штат. На протяжение года планируется полное обновление модельного ряда всех марок и старт выпуска новых моделей.