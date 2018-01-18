Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

Вчера, 19:47
Китайские машиностроители показали в глобальной сети интерьер кроссовера Geely Boyuе, претерпевшего обновление. Визуализации, представленные в интернете, указывают на то, что автомобиль обзавелся продвинутой информационно-развлекательной установкой с сенсорным управлением. Кроме того, машина получила переработанную панель приборов.

 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Внешний вид обновленного кроссовера Geely Boyuе был рассекречен накануне. Паркетник получил видоизмененные бамперы, а также рестайлинговые осветители на корме.
 
Силовая линейка кроссовера Geely Boyuе после обновления осталась без изменений. Для паркетника предусмотрен атмосферный агрегат мощностью 141 л.с. Кроме того, машина может оснащаться 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом. Производительность мотора составляет 163 или 184 л.с. Все агрегаты комплектуются шестиступенчатыми механической и автоматической коробками передач.
 
 
В Россию кроссовер Geely Boyuе приедет в конце Января, однако в предыдущей версии и под названием Geely Atlas. Силовая линейка паркетника будет представлена в РФ агрегатами объёмом 2.0 и 2,4 литра. Их производительность составит 141 и 148 лошадиных сил.
 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

 

Ожидается, что базовый кроссовер Geely Atlas будет продаваться будет продаваться в России за 900 000 рублей. Его укомплектуют механической трансмиссией. Топовый паркетник обойдется отечественному клиенту в 1 600 000 рублей.

Иван Головин
Новости по теме
Представлены первые
Представлены первые "живые" фото серийного кроссовера Geely S1

Китайские машиностроители готовят к выходу кроссовер Geely S1. Машины отправится на внутренний рынок в конце нынешнего месяца. Накануне в глобальной сети

Анонсирован новый кроссовер Geely S1
Анонсирован новый кроссовер Geely S1

Китайские машиностроители анонсировали новый кроссовер Geely. Пока не сообщается, как автомобиль будет называться в товарном исполнении, а сейчас он числится у

Рассекречен новый компактный кроссовер Geely Vision X3
Рассекречен новый компактный кроссовер Geely Vision X3

Китайские машиностроители готовят к презентации новый компактный кроссовер. Об этом свидетельствуют изображения нового вседорожника Geely Vision X3,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости