Показан интерьер обновленного кроссовера Geely Boyuе

Китайские машиностроители показали в глобальной сети интерьер кроссовера Geely Boyuе, претерпевшего обновление. Визуализации, представленные в интернете, указывают на то, что автомобиль обзавелся продвинутой информационно-развлекательной установкой с сенсорным управлением. Кроме того, машина получила переработанную панель приборов.

Внешний вид обновленного кроссовера Geely Boyuе был рассекречен накануне. Паркетник получил видоизмененные бамперы, а также рестайлинговые осветители на корме.

Силовая линейка кроссовера Geely Boyuе после обновления осталась без изменений. Для паркетника предусмотрен атмосферный агрегат мощностью 141 л.с. Кроме того, машина может оснащаться 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом. Производительность мотора составляет 163 или 184 л.с. Все агрегаты комплектуются шестиступенчатыми механической и автоматической коробками передач.

В Россию кроссовер Geely Boyuе приедет в конце Января, однако в предыдущей версии и под названием Geely Atlas. Силовая линейка паркетника будет представлена в РФ агрегатами объёмом 2.0 и 2,4 литра. Их производительность составит 141 и 148 лошадиных сил.

Ожидается, что базовый кроссовер Geely Atlas будет продаваться будет продаваться в России за 900 000 рублей. Его укомплектуют механической трансмиссией. Топовый паркетник обойдется отечественному клиенту в 1 600 000 рублей.

Иван Головин