Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем среди москвичей в 2017 году

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» провели исследование автомобильных продаж в столичных регионах РФ за 2017 год. Итогом их трудов стал рейтинг по реализации авто в Москве и Петербурге.

Дмитрий Павличко

Первенство в Москве за 2017 год завоевал KIA Rio, которая стала лидером в регионе в первый раз. Второе место досталось прежнему лидеру Hyundai Solaris. На третьей позиции разместился немецкий седан Volkswagen Polo. На четвертой строке числится корейский кроссовер Hyundai Creta. ТОП-5 закрыл Skoda Octavia.В Санкт-Петербурге уже четыре года подряд наиболее востребованной моделью является Hyundai Solaris. Следом за южнокорейским автомобилем расположился седан Volkswagen Polo. ТОП-3 наиболее популярных автомобилей в северной столице закрывает KIA Rio. Первая пятерка самых продаваемых авто в Петербурге закрывается кроссовером Hyundai Creta и чешским лифтбэком Skoda Rapid.