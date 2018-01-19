Рестайлинговый седан BMW 1-Series дебютировал на рынке Китая

На автомобильном рынке Китая стартовал приём предварительных заказов на новый BMW 1-Series 2019 модельного года в кузове седан. Отмечается, что за базовую версию премиальной новинки китайским клиентам придётся выложить 204 800 юаней, что составляет примерно 1 812 000 рублей по текущему обменному курсу.

Васисуалий Мурчалов

Не секрет, что китайские клиенты любят не только кроссоверы, но и седаны, поэтому европейские бренды стремятся предложить в Поднебесной именно такие модели. Новый седан BMW 1-Series спроектирован на базе модульной платформы, которая также лежит в основе хэтчбеков Mini и семейных автомобилей линейки BMW 2-Series.Что касается внешности, то дизайн модели практически идентичен концепту BMW Concept Compact Sedan, который дебютировал ещё в 2015 году. Длина товарного BVMW 1-Series Sedan 2019 составляет 4 456 мм, а ширина и высота достигают 1 803 мм и 1 446 мм соответственно.Новый BMW 1-Series Sedan для рынка КРН приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 136 лошадиных сил. Кроме того, клиентам предложен 2,0-литровый мотор в вариантах мощности в 192 или 231 «лошадку».Стоит напомнить, что компания Mercedes-Benz также готовит для Китая компактный Mercedes-Benz A-Class Sedan. Изначально модель должна была стать эксклюзивом для КНР, но позже было принято решение сделать седан глобальным.