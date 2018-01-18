BMW намерен обойдет Mercedes-Benz по продажам к 2020 году

Баварская машиностроительная компания BMW собирается обойти по продажам известного немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz к 2020 году. Об этом сообщил глава правления BMW Харальд Крюгер в интервью обозревателям специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

По словам топ-менеджера, в 2020 году BMW опять хочет стать первой компанией по продажам авто. Команда BMW не боится трудностей для достижения указанной цели.Как отмечает Крюгер, росту реализации автомобилей бренда должно поспособствовать наиболее крупное в истории автопроизводителя увеличение модельной линейки. Среди новинок стоит выделить обновленные BMW X2, BMW X7 и увеличение сборки BMW X3. Сообщается, что согласно с итогами продаж 2017 года уровень реализации Mercedes-Benz продала на 200 000 экземпляров больше, чем дилерские центры баварской премиальной марки.