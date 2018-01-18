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| | BMW намерен обойдет Mercedes-Benz по продажам к 2020 году

BMW намерен обойдет Mercedes-Benz по продажам к 2020 году

Вчера, 22:00
Баварская машиностроительная компания BMW собирается обойти по продажам известного немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz к 2020 году. Об этом сообщил глава правления BMW Харальд Крюгер в интервью обозревателям специализированных порталов.

BMW намерен обойдет Mercedes-Benz по продажам к 2020 году

 

По словам топ-менеджера, в 2020 году BMW опять хочет стать первой компанией по продажам авто. Команда BMW не боится трудностей для достижения указанной цели.

Как отмечает Крюгер, росту реализации автомобилей бренда должно поспособствовать наиболее крупное в истории автопроизводителя увеличение модельной линейки. Среди новинок стоит выделить обновленные BMW X2, BMW X7 и увеличение сборки BMW X3. Сообщается, что согласно с итогами продаж 2017 года уровень реализации Mercedes-Benz продала на 200 000 экземпляров больше, чем дилерские центры баварской премиальной марки.
Дмитрий Павличко
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