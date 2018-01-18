За месяц 22 компании изменили цены на авто в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за последний месяц на российском автомобильном рынке подорожали новые модели 22 компаний, в числе которых и отечественный бренд LADA. Отмечается, что в большинстве случаев речь идёт об увеличении стоимости автомобилей.

Васисуалий Мурчалов

Эксперты сообщили, что за период с 16 декабря по 15 января нынешнего года на российском автомобильном рынке изменились цены на модели 22 компаний. Так, в «АвтоВАЗ» официально сообщили о том, что с начала года все модели бренда LADA подорожали в среднем на 2,5%. Кроме того, о подорожании официально объявил баварский бренд BMW.Японская компания Lexus, принадлежащая Toyota, увеличила стоимость роскошного внедорожника Lexus RX 350 на 1%, а гибридный кроссовер Lexus RX 450h получил сразу 3,9% прибавку к цене. Нельзя не отметить, на в дилерских центрах РФ дебютировал Lexus RX 300 с 2,0-литровым мотором, который обойдётся минимум в 2 883 000 рублей. За «топовое» исполнение новинки придётся выложить уже 3 922 000 рублей.Что касается китайских брендов, представленных в РФ, то компания Geely на 2,9% увеличила ценник на кроссовер Emgrand X7, но подорожание не коснулось моделей с 2,4-литровым мотором. Lifan уменьшил количество комплектаций X50 до трёх и поднял цены на всю линейку на 4-5%.