Cadillac XT4 покажут на автосалоне в Нью-Йорке весной

Еще в 2015 году американский люксовый бренд Cadillac, контролируемый General Motors, запланировал выпустить новый кроссовер Cadillac XT4. Местные специализированные порталы сообщили, что публичная премьера модели пройдет в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Дмитрий Павличко

Глава правления Cadillac Йохан де Нисшен рассказал в интервью, что на рынок новый небольшой кроссовер Cadillac XT4 выйдет к концу 2018 года. Точная дата дебюта не названа, но это произойдет весной и заверениям экспертов, в Нью-Йорке.Премиальный бренд продолжает закрепляться в США, о чем говорят довольно хорошие результаты 2017 года, отметил топ-менеджер. Ожидается, что новинка даст возможность выйти на лучшие результаты.Под капот новый Cadillac XT4 получит 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей 272 л.с. Он работает в паре с 8-скоростной АКПП. В перечень функций попадут полуавтономные опции из набора Super Cruise. Новинка сможет побороться за клиентов BMW X1 и Audi Q3.