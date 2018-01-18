Появилась информация о российском турбомоторе для автомобилей «Кортеж»

Представители Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») опубликовали фото и первые технические данные о моторе для автомобилей проекта «Кортеж». Сообщается, что новый 2,2-литровый турбированный агрегат способен генерировать 245 лошадиных сил при 380 Нм, работая на бензине.

Васисуалий Мурчалов

Сотрудники ФГУП «НАМИ» на своей официальной странице в Instagram опубликовали первое изображение и технические характеристики нового бензинового двигателя для минивэна линейки «президентских» автомобилей. Сообщается, что новая силовая установка оснащается технологией распределенного впрыска топлива и имеет рабочий объём в 2,2 литра.Что касается производительности, то новый мотор для моделей проекта «Кортеж» способен генерировать 245 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 380 Нм. Ранее разработчики сообщали, что отдача двигателя составит 250 «лошадок».Ожидается, что 2,2-литровый четырехцилиндровый мотор отправится под капот минивэна сопровождения, а для лимузина и кроссовера предусмотрены более мощные двигатели, разработанные совместно с компанией Porsche. Лимузин будет оснащаться 850-сильным V12, для внедорожника предусмотрен 650-сильный V8. Продажи люксовых моделей, которые будут выпускаться под брендом Aurus, начнутся в 2019 году.