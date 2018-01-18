"Почта России" в Самарской области получила 69 новых авто

В Самарской области местное отделение «Почты России» получило 69 фургонов, которые уже выехали на дороги и перевозят почтовые отправления. Среди заказанных автомобилей стоит выделить Ford Transit, LADA Largus и «ГАЗ-310 GA».

Дмитрий Павличко

Автомобильный парк курьерской службы тоже пополнится. Глава регионального филиала «Почты России» Александр Вакуленко сообщил, что благодаря новым автомобилям появилась возможность в сжатые сроки соблюдать доставки посылок.По мнению представителей властей Самары, новая привлекательная техника должна вызвать восторг у местных жителей и гостей чемпионата. В связи с перестройкой населенного пункта к ЧМ-2018 по футболу отлично изменена ситуация на дорогах, о чем сообщает пресс-центр региональной администрации. Сообщается, что в начале наступившего года в регион привезут еще 11 новых большегрузов.