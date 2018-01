Озвучена стоимость обновленного ситикара Volkswagen Up! GTI 2018

На автомобильном рынке Великобритании в скором времени стартует приём предварительных заказов на новый компактный хэтчбек Volkswagen Up! GTI 2018 модельного года, оснащенный 1,0-литровым 113-сильным турбомотором. Сообщается, что базовая версия новинки обойдётся британским клиентам в 13 750 фунтов стерлингов, что эквивалентно 1 078 000 рублей.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, 6 февраля 2018 года на автомобильном рынке Соединенного Королевства начнется приём предварительных заказов на новый компактный хэтчбек Volkswagen Up! GTI 2018 модельного года. Уточняется, что за трёхдверную модель необходимо выложить 13 750 фунтов стерлингов (примерно 1 078 000 рублей), а вариация с пятью дверями обойдётся заказчикам минимум в 14 150 фунтов (1 110 000 рублей).Под капотом нового Volkswagen Up! GTI 2018 скрывается 1,0-литровый турбированный двигатель TSI, который способен генерировать 113 лошадиных сил. Стоит отметить, что мощность Fiat 500 Abarth, который считается конкурентом Up! GTI, составляет всего 83 лошадиные силы.

Васисуалий Мурчалов

Что касается внешности, то новый Volkswagen Up! GTI 2018 от стандартного исполнения модели отличается более агрессивным и спортивным дизайном – новинка получила решетку радиатора с красными акцентами, отделку сидений клетчатой тканью, спортивные полосы на дверях и многое другое.