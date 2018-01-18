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| | Премьера среднемоторного суперкара Chevrolet Corvette вновь перенесена

Премьера среднемоторного суперкара Chevrolet Corvette вновь перенесена

Сегодня, 12:57
Американская компания Chevrolet разрабатывает производительный суперкар Chevrolet Corvette со среднемоторной компоновкой, а эксперты ожидали увидеть модель на автосалоне в Детройте 15 января 2018 года. Наряду с этим инсайдеры сообщают, что новинку придётся подождать ещё как минимум год.

Премьера среднемоторного суперкара Chevrolet Corvette вновь перенесена

 

Согласно данным издания Automotive News, которое ссылается на собственные источники в General Motors, новый среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette будет представлен публично на автосалоне в Детройте в 2019 году. Премьеру модели на мотор-шоу в Женеве эксперты назвали маловероятной, так как новинка прежде всего ориентирована на Соединенные Штаты и рынки Ближнего Востока.

Стоит отметить, что в 2017 году в сеть «просочилось» большое количество шпионских материалов и внутренних документов General Motors, которые раскрывали некоторые детали о грядущей новинке. Так, на данный момент в сети можно найти фото подвески, элементов кузова и рулевого колеса модели.

Что касается технических характеристик, то новый среднемоторный суперкар от Chevrolet в «топовом» исполнении будет приводиться в движение 6.2-литровым мотором V8, который способен генерировать 850 лошадиных сил. Для более доступных версий предусмотрены 4.2- и 5,5-литровые V8.
Васисуалий Мурчалов
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