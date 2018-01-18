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| | В сети опубликовали первый рендер серийного Volkswagen ID Cross

В сети опубликовали первый рендер серийного Volkswagen ID Cross

Вчера, 20:00
Volkswagen только через пару лет выпустят свои первые электромобили на рынок, среди которых будет кроссовер ID Cross, официальная презентация которого состоялась в 2017 году на автошоу в Шанхае. В сети появился первый рендер электрического кроссовера от Клебера Сильвы.

В сети опубликовали первый рендер серийного Volkswagen ID Cross

 

Кроссовер Volkswagen ID Cross оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 302 «лошади», а также набором литий-ионных батарей зарядом 83 кВт/ч, которые обеспечивают 500 км хода. Согласно презентации автопроизводителя, модель способна набрать первую «сотню» всего за 6 секунд.

Автоэксперты уверены, что если электрический кроссовер получит спортивное исполнение как рендер от Клебера Сильвы, то спрос на модель Volkswagen ID Cross обеспечен. Несмотря на то, что задняя часть кроссовера позаимствована у других моделей, остальное получило уникальные черты.

В сети опубликовали первый рендер серийного Volkswagen ID Cross

 

Серийная версия кроссовера станет второй моделью линейки ID, после хэтчбэка 2019 года. Ожидается, что модель не получит полностью беспилотное исполнение, в отличие от концепта оснащенного лазерными сканерами в стеклянной крыше.
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