В сети опубликовали первый рендер серийного Volkswagen ID Cross

Volkswagen только через пару лет выпустят свои первые электромобили на рынок, среди которых будет кроссовер ID Cross, официальная презентация которого состоялась в 2017 году на автошоу в Шанхае. В сети появился первый рендер электрического кроссовера от Клебера Сильвы.

Кроссовер Volkswagen ID Cross оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 302 «лошади», а также набором литий-ионных батарей зарядом 83 кВт/ч, которые обеспечивают 500 км хода. Согласно презентации автопроизводителя, модель способна набрать первую «сотню» всего за 6 секунд.Автоэксперты уверены, что если электрический кроссовер получит спортивное исполнение как рендер от Клебера Сильвы, то спрос на модель Volkswagen ID Cross обеспечен. Несмотря на то, что задняя часть кроссовера позаимствована у других моделей, остальное получило уникальные черты.

Серийная версия кроссовера станет второй моделью линейки ID, после хэтчбэка 2019 года. Ожидается, что модель не получит полностью беспилотное исполнение, в отличие от концепта оснащенного лазерными сканерами в стеклянной крыше.