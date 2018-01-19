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| | Hyundai N появится в компьютерной игре

Hyundai N появится в компьютерной игре

Сегодня, 02:00
Корейская машиностроительная компания Hyundai презентовала в Детройте новый Hyundai Veloster Turbo 2019 и его спортивную версию Hyundai Veloster N. На премьере представители компании сообщили, что обе новинки задействуют в автосимуляторе Forza Motorsport 7.

Hyundai N появится в компьютерной игре

 

Hyundai Veloster Turbo и Hyundai Veloster N получат американские дилеры в 2018 году. Сообщается, что первая модель приедет во втором квартале наступившего года, а вторую привезут в четвертом квартале текущего года. Обладатели игры Forza Motorsport 7смогут прокатиться на обоих авто в январе, после того, как выйдет новая модификация игры.

Следует сказать, что при продвижении корейского автомобиля Hyundai Veloster 2019 геймеры смогут использовать новые дополнительные возможности для Hyundai Veloster. Информация о них должная появиться немного позже.
Дмитрий Павличко
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