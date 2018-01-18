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| | Опубликован первый тизер обновленного Skoda Fabia

Опубликован первый тизер обновленного Skoda Fabia

Сегодня, 11:16
Разработчики из чешского бренда Skoda анонсировали скорую премьеру обновленного хэтчбека Skoda Fabia, концепт которого будет представлен уже в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. В Skoda отметили, что новинка получит «капитальные» изменения во внешности.

Опубликован первый тизер обновленного Skoda Fabia

 

Представители чешского бренда Skoda на своих страницах в социальных сетях опубликовали свежее тизерное изображение нового хэтчбека Skoda Fabia. Судя по изображению, модель получит полностью пересмотренную переднюю оптику, дизайн которой имеет некоторые сходства с фарами нового кроссовера Skoda Karoq. Более того, оптика модели может стать частично или полностью светодиодной. В целом новинка, по словам разработчиков, получит «капитально» пересмотренный дизайн.

Также в Skoda анонсировали наличие множества «умных» систем в списке оснащения нового Skoda Fabia. Ожидается, что речь идёт о современных электронных ассистентах, а также обновленной мультимедийной системе.

Что касается технических характеристик, то стоит ожидать, что новый Skoda Fabia будет довольствоваться нынешними моторами. Также нельзя исключать, что линейку пополнит новый 1,5-литровый бензиновый агрегат от Volkswagen, который комплектуются Volkswagen Polo и SEAT Ibiza. Премьера модели состоится в марте 2018 года в Женеве, но не исключено, что пока разработчики представят публике концепт хэтчбека.
Васисуалий Мурчалов
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