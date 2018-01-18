Lexus выпустит «заряженное» купе LC и версию в кузове кабриолет

Британское автомобильное издания Auto Express со ссылкой на собственные источники в компании Lexus сообщает, что разработчики итальянского бренда планируют выпустить открытую версию нового флагманского купе Lexus LC. Уточняется, что модель станет «совершенно новым автомобилем», который уже получил «зелёный свет» на разработку и серийное производство. Ожидается, что новинку представят примерно через два года.
Наряду с этим официальные представители Lexus не спешат подтверждать такую информацию. Йосихиро Сава, старший управляющий Lexus, во время общения с журналистами намекнул, что бренд хотел бы иметь в своей линейке кабриолет, ведь такие модели пользуются спросом в премиальном сегменте. Конкурентом для нового кабриолета Lexus могла бы стать открытая версия готовящегося к премьере BMW 8-Series.
Что касается «заряженного» Lexus LC F, то такая модель до сих пор не получила одобрения на производство, но руководство бренда также заинтересовано в такой модели. Новинка может получить под капот 4,0-литровый битурбированный мотор V8, который сможет генерировать как минимум 620 лошадиных сил.