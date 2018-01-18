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| | Lexus выпустит «заряженное» купе LC и версию в кузове кабриолет

Lexus выпустит «заряженное» купе LC и версию в кузове кабриолет

Сегодня, 10:23
Японский премиальный бренд Lexus, принадлежащий Toyota, планирует выпустить кабриолет на базе роскошного купе Lexus LC. Кроме того, разработчики рассматривают возможность выпуска «заряженной» версии купе, которая, вероятнее всего, получит название Lexus LC F.

Lexus выпустит «заряженное» купе LC и версию в кузове кабриолет

 

Британское автомобильное издания Auto Express со ссылкой на собственные источники в компании Lexus сообщает, что разработчики итальянского бренда планируют выпустить открытую версию нового флагманского купе Lexus LC. Уточняется, что модель станет «совершенно новым автомобилем», который уже получил «зелёный свет» на разработку и серийное производство. Ожидается, что новинку представят примерно через два года.

Наряду с этим официальные представители Lexus не спешат подтверждать такую информацию. Йосихиро Сава, старший управляющий Lexus, во время общения с журналистами намекнул, что бренд хотел бы иметь в своей линейке кабриолет, ведь такие модели пользуются спросом в премиальном сегменте. Конкурентом для нового кабриолета Lexus могла бы стать открытая версия готовящегося к премьере BMW 8-Series.

Lexus выпустит «заряженное» купе LC и версию в кузове кабриолет

 

Что касается «заряженного» Lexus LC F, то такая модель до сих пор не получила одобрения на производство, но руководство бренда также заинтересовано в такой модели. Новинка может получить под капот 4,0-литровый битурбированный мотор V8, который сможет генерировать как минимум 620 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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