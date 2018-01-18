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| | На тест-драйв вывели автомобили проекта "Кортеж"

На тест-драйв вывели автомобили проекта "Кортеж"

Сегодня, 09:54
Как сообщают обозреватели специализированных порталов, сотрудники специального гаража Федеральной службы охраны начали принимать и тестировать поступившие автомобили из проекта «Кортеж». Этот длительный процесс запущен с целью выявления всех возможных неисправностей.

На тест-драйв вывели автомобили проекта "Кортеж"

 

Кроме того, необходима еще и подготовка водителей для управления этими авто. Пользоваться этими транспортными средствами работники ФСО смогут только весной. Обширная аудитория автомобили проекта «Кортеж» сможет увидеть в мае 2018 года.

Как сообщает один из источников, на сегодняшний день происходит тест-драйв авто, тренировка водителей и устранение поломок. Такой процесс может занять не один месяц.

Следует напомнить, что разработкой машин проекта «Кортеж» занимается ФГУП НАМИ. В рамках проекта предусматривается создание семейства авто на единой модульной платформе для высшей государственной номенклатуры России. В семействе будут числиться лимузин, седан и миниивэн. Вероятно, что на инаугурацию нового президента повезет лимузин из «Кортеж».
Дмитрий Павличко
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