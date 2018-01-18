Новый Aston Martin Vanquish 2019 замечен на зимних тестах

Судя по свежим шпионским фото, новый Aston Martin Vanquish 2019 получил некоторые отличия от модели DB11, что прежде всего можно заметить по более агрессивному дизайну передней части кузова новинки. Кроме того, капот суперкара получил множество воздуховодов, что необходимо для охлаждения производительного мотора.
На задней части кузова Aston Martin Vanquish 2019 можно заметить большую пластиковую панель, которая скрывает дизайн длинной полосы светодиодов, схожей с аналогичным элементом на новом Vantage. Также модель получила большой диффузор и четыре патрубка выпускной системы.
Что касается технических характеристик, то тут точной информации пока нет. Aston Martin DB11 имеет под капотом 608-сильный мотор V12, а Vanquish может получить тот же двигатель, но форсированный до 700 «лошадок». Вероятными местами премьера новинки эксперты считают автосалон в Женеве или мотор-шоу во Франкфурте 2018 года.