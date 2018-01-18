Новый Aston Martin Vanquish 2019 замечен на зимних тестах

Стоит отметить, что британский суперкар Aston Martin Vanquish нельзя назвать подходящим автомобилем для внедорожных путешествий в снежную погоду, но разработчики вывели модель именно на такие испытания с целью предоставить клиентам качественную модель. На страницах портала motor1 появились свежие фото суперкара 2019 модельного года.

Судя по свежим шпионским фото, новый Aston Martin Vanquish 2019 получил некоторые отличия от модели DB11, что прежде всего можно заметить по более агрессивному дизайну передней части кузова новинки. Кроме того, капот суперкара получил множество воздуховодов, что необходимо для охлаждения производительного мотора.На задней части кузова Aston Martin Vanquish 2019 можно заметить большую пластиковую панель, которая скрывает дизайн длинной полосы светодиодов, схожей с аналогичным элементом на новом Vantage. Также модель получила большой диффузор и четыре патрубка выпускной системы.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то тут точной информации пока нет. Aston Martin DB11 имеет под капотом 608-сильный мотор V12, а Vanquish может получить тот же двигатель, но форсированный до 700 «лошадок». Вероятными местами премьера новинки эксперты считают автосалон в Женеве или мотор-шоу во Франкфурте 2018 года.