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| | Datsun запускает в РФ кредитную программу с остаточным платежом

Datsun запускает в РФ кредитную программу с остаточным платежом

Вчера, 19:04
Японская машиностроительная компания Datsun вводит в действие кредитную программу «Вперед!» с остаточным платежом. При помощи этой программы автолюбитель может купить любое авто в кредит на любых условиях, а также облегчить размер взносов на каждый месяц.

 

В сообщении пресс-центра Datsun сказано, что при покупке автомобилей бренда по указанной программе клиенты могут до двух раз снизить свой ежемесячный платеж. Например, если автолюбитель намерен купить Datsun on-DO за 360 000 рублей, оформив кредит со ставкой 9,5% в год на 3 года, то каждый месяц он будет вносить 2 800 рублей. Размер первого платежа исчисляется с отметки в 20%.

Такие условия достигнуты из-за платежа в размере 40% от цены авто. По окончанию трех лет клиент может воспользоваться программой трейд-ин, оставить авто себе, выплатив остаточный платеж, или продлить кредит еще на два года. Либо же он может продать авто обратно в дилерский центр в счет закрытия остаточного взноса. Новая схема «Вперед!» предоставляет российским гражданам возможность применять выгодные условия кредитования, управлять своим займом и обновлять свою машину каждые три года с одинаковым остаточным платежом.
Дмитрий Павличко
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