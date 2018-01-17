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| | В России 22 марки изменили стоимость своих машин за последний месяц

В России 22 марки изменили стоимость своих машин за последний месяц

Вчера, 20:24
В течение месяца, с 16 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, 22 марки, присутствующие на автомобильном рынке России, изменили стоимость своих машин в РФ. Большинство производителей повысило свои рублевые прайсы, но нашлись компании, которые удешевили некоторые свои модели в стране. На это обратило внимание агентство «АВТОСТАТ».

 

В России 22 марки изменили стоимость своих машин за последний месяц

 

Одним из первых стоимость своей продукции в России повысил отечественный автогигант «АвтоВАЗ». Модели LADA подорожали в стране на 2,5%. Примерно такое же повышение стоимости настигло и машины BMW в РФ. Китайские автомобили Lifan в среднем выросли в России в цене на 4-5%. Премиальная японская марка Lexus переписала рублевый прайс на кроссоверы Lexus RX 350 и RX 450h. Вседорожники подорожали на 1% и 3,9% соответственно.
 
Китайская марка Geely уменьшила в России ценник на модель Geely Emgrand Х7. Машина во всех комплектациях, кроме версии с 2,4-литровым агрегатом, подешевела на 2,9%. Пикап Volkswagen Amarok с трехлитровой силовой установкой упал в цене на 0,1%. Эта же модель, но в сборке Trendline стала доступнее на 4,2%. Volkswagen Amarok в версиях Canyon и Comfortline подорожал на 0,1%.
 
Ранее Ассоциация европейского бизнеса проинформировала, что за минувший год жители России приобрели 1 596 000 новых легковушек. Положительная динамика в годовом сравнении составила 11,9%. К слову, в АЕБ отказываются от каких-либо прогнозов, касающихся роста авторынка РФ в 2018 году из-за неясности с повышением акцизов в стране.

Иван Головин
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