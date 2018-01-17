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| | Infiniti начнет производить электрокары к 2021 году

Infiniti начнет производить электрокары к 2021 году

Вчера, 22:00
Японская премиальная машиностроительная компания Infiniti начнет выпуск автомобилей с электродвигателями в 2021 году. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя, ссылаясь на главу бренда Хирото Сайкава.

Infiniti начнет производить электрокары к 2021 году

 

Как сообщает топ-менеджер, несколько наработок в плане дизайна возьмут у концепта Infiniti Q Inspiration, показанного на мотор-шоу в Детройте. Кроме полноценных электрокаров автолюбители смогут также приобрести частично электрифицированные машины, которые представляют из себя связку с бензиновым мотором небольшого объема, который подзаряжает блок аккумуляторов. В компании отметили, что использование этой технологии устраняет потребность во внешнем источнике заряда, благодаря чему увеличивается дальность хода.

Внешним оформлением Q Inspiration занимался дизайнер Карим Хабиб. По его задумке, новый концепт должен перенести седан на новую стадию развития. Представители бренда считают, что этот прототип стал первым показом нового языка дизайна японской марки.

Еще в 2021 году компания Infiniti продемонстрирует свой первый электрокар. При его создании будет учитываться опыт Nissan в разработке подобных машин. Внешность новинки будет похожа на Emerg-e Concept, представленный в 2012 году.
Дмитрий Павличко
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