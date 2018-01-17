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| | В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

Вчера, 23:00
В США выпускаются электронные номерные знаки для автомобилей. Их производством занимается компания Reviver Auto. Такие знаки уже разрешили использовать в Калифорнии. Кроме того, их эффективность в скором будущем протестируют в Аризоне.

 

В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

 

Электронный номерной знак компании Reviver Auto получил название RPlate Pro. Данная разработка была накануне представлена общественности в рамках автомобильной выставки в Детройте. Устройство способно визуализировать не только буквенно-цифровой код, но и персональные сообщения, которые одобрил Департамент регистрации автотранспорта. Электронный номерной знак настраивается через специальный веб-интерфейс.
 
В качестве дополнительной функции детище компании Reviver Auto имеет возможность автоматического продления регистрации машины. Кроме того, номерной знак сможет визуализировать рекламные сообщения, информацию об оплате парковки, страховке, нарушениях и так далее. В течение года примерно 100 калифорнийцев перейдут на электронные номерные знаки. При этом использование таких цифровых панелей не будет обязательной мерой.

 

В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

 

В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

 

В Калифорнии разрешили ездить с цифровыми автономерами

 

К введению электронных номерных знаков в США еще в 2010 году призывал Каррен Прайс, сенатор от Демократической партии. По его задумке, во время движения на цифровой панели должен отображаться буквенно-цифровой код, а когда машина стоит на светофоре, устройство должно показывать рекламу.

Иван Головин
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