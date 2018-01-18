«АвтоВАЗ» назначил Фабьена Гульми новым директором по маркетингу LADA

Главой маркетингового отдела отечественного бренда LADA назначен французский специалист Фабьен Гульми. Он приступил к осуществлению своих новых обязанностей с 1 января 2018 года, а до этого Гульми трудился в Renault.

Дмитрий Павличко

Об этом сообщил пресс-центр «АвтоВАЗ». С 2009 года Фабьен Гульми работал в отделе Renault Business LCV. Первоначально он руководил подразделением по глобальным продажам и маркетингу небольших авто LCV-сегмента и пикапов, а потом возглавил стратегический маркетинг всего модельного ряда LCV французской марки.Также с 1 января наступившего года начал исполнять свои новые обязанности в должности вице-президента по инжинирингу Сельчук Кура. На этот пост его назначили вместо Харальда Грюбеля, у которого закончился срок подписанного контракта с «АвтоВАЗ».Наиболее востребованным автопроизводителем по итогам 2017 года стал «АвтоВАЗ», отмечают эксперты. В прошлом году продано 311 588 экземпляров бренда LADA (+17%).