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| | «АвтоВАЗ» назначил Фабьена Гульми новым директором по маркетингу LADA

«АвтоВАЗ» назначил Фабьена Гульми новым директором по маркетингу LADA

Сегодня, 00:00
Главой маркетингового отдела отечественного бренда LADA назначен французский специалист Фабьен Гульми. Он приступил к осуществлению своих новых обязанностей с 1 января 2018 года, а до этого Гульми трудился в Renault.

«АвтоВАЗ» назначил Фабьена Гульми новым директором по маркетингу LADA

 

Об этом сообщил пресс-центр «АвтоВАЗ». С 2009 года Фабьен Гульми работал в отделе Renault Business LCV. Первоначально он руководил подразделением по глобальным продажам и маркетингу небольших авто LCV-сегмента и пикапов, а потом возглавил стратегический маркетинг всего модельного ряда LCV французской марки.

Также с 1 января наступившего года начал исполнять свои новые обязанности в должности вице-президента по инжинирингу Сельчук Кура. На этот пост его назначили вместо Харальда Грюбеля, у которого закончился срок подписанного контракта с «АвтоВАЗ».

Наиболее востребованным автопроизводителем по итогам 2017 года стал «АвтоВАЗ», отмечают эксперты. В прошлом году продано 311 588 экземпляров бренда LADA (+17%).
Дмитрий Павличко
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