Завод Ford Sollers в Елабуге внедрит технологии дополненной реальности

Руководители завода Ford Sollers в Елабуге, Татарстан, заявили о том, что предприятие готово оснастить своих сотрудников очками дополненной реальности. Ожидается, что такое решение повысит скорость производства и качество логистики.

Васисуалий Мурчалов

Издание ТАСС сообщает, что завод компании Ford Sollers в Елабуге готовится внедрить технологии дополненной реальности в производство и логистику. В пресс-службе компании отметили, что ранее данная технология была протестирована на заводе в Набережных Челнах, а результаты теста и увеличившиеся показатели побудили Ford Sollerd дать технологии более широкое применение. Технология будет запущена уже в ближайшее время.Отмечается, что на заводе в Набережных Челнах работники сборочного цеха получили 3D-очки дополненной реальности Pick By Vision, которые позволили выводить информацию о поставке деталей на конвейер, что уменьшает шанс ошибки. Кроме того, работники складов смогут освободить руки от планшетов, что также ускорит работу.Уточняется, что складской работник будет получать всю необходимую информацию о детали, а также ее местонахождении, что существенно упростит работу. Напомним, что на заводе в Елабуге выпускаются кроссоверы Ford Kuga, семиместный внедорожник Ford Explorer, а также линейка коммерческих моделей Ford Transit.