McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

Не сегодняшний день производство абсолютно всех автомобилей и компонентов McLaren осуществляется на заводе бренда в Уокинге, но сегодня, 17 января, компания отчиталась о завершении строительства нового завода в Шеффилде, Великобритания. Отмечается, что новая площадка займётся производством карбоновых кузовов-монококов для будущих новинок бренда.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, в Соединенном Королевстве открылся второй завод компании McLaren. Новая производственная площадка расположилась в Шеффилде, что в трёх часах езды от штаб-квартиры бренда в Уокинге. Примечательно, что почти 20 сотрудников McLaren трудятся в Исследовательском центре Университета Шеффилда.Открытие завода не смогло обойтись без присутствия нового суперкара McLaren Senna, который подкрутил напротив главного входа в здание, полностью уничтожив набор высококачественных покрышек Pirelli. Отмечается, на новом заводе будут производиться карбоновые кузова-монококи для моделей McLaren, а также различные элементы аэродинамического обвеса.

Васисуалий Мурчалов

Стоит отметить, что McLaren стала одной из первых компаний, активно использующих карбон в автомобилях. Гоночные болиды Формулы-1 от команды McLaren первыми получили углеволоконные элементы, а дорожный суперкар McLaren F1 порадовал владельцев низким весом также благодаря карбону.