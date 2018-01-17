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| | McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

Сегодня, 13:47
Не сегодняшний день производство абсолютно всех автомобилей и компонентов McLaren осуществляется на заводе бренда в Уокинге, но сегодня, 17 января, компания отчиталась о завершении строительства нового завода в Шеффилде, Великобритания. Отмечается, что новая площадка займётся производством карбоновых кузовов-монококов для будущих новинок бренда.

McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

 

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, в Соединенном Королевстве открылся второй завод компании McLaren. Новая производственная площадка расположилась в Шеффилде, что в трёх часах езды от штаб-квартиры бренда в Уокинге. Примечательно, что почти 20 сотрудников McLaren трудятся в Исследовательском центре Университета Шеффилда.

Открытие завода не смогло обойтись без присутствия нового суперкара McLaren Senna, который подкрутил напротив главного входа в здание, полностью уничтожив набор высококачественных покрышек Pirelli. Отмечается, на новом заводе будут производиться карбоновые кузова-монококи для моделей McLaren, а также различные элементы аэродинамического обвеса.

McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

 

McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

 

McLaren открывает завод по производству карбоновых монококов

 

Стоит отметить, что McLaren стала одной из первых компаний, активно использующих карбон в автомобилях. Гоночные болиды Формулы-1 от команды McLaren первыми получили углеволоконные элементы, а дорожный суперкар McLaren F1 порадовал владельцев низким весом также благодаря карбону.
Васисуалий Мурчалов
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