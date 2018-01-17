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| | Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира

Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира

Сегодня, 14:35
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали мировой авторынок 2017 года. В результате Россия поднялась на 12 позицию по количеству продаж в прошлом году.

Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира

 

Подняться на 12 место России позволил прирост в 12%, до 1 600 000 реализованных авто. Таким образом, РФ опередила Мексику, чьи продажи упали на 4,6%, до 1 530 00 единиц в 2017 году. С продажами 1 800 000 машин Россию опередила Южная Корея.

Лидером по количеству проданных машин в мире в этом году стал авторынок Китая. Несмотря на то, что официальных данных пока нет, эксперты считают, что китайский рынок вырос на 2,7%, до 17 500 000 приобретенных авто.

Следом идет авторынок США с продажами 17 500 000 авто и отрицательной динамикой в 1,9%. Тройку мировых лидеров замыкает Германия с приростом в 2,7%, до 3 440 000 реализованных авто. Далее с приростом в 8,7%, до 3 200 000 машин, идет авторынок Индии, а пятое место остается за Японией с приростом в 5,1%, до 2 940 000 единиц.

В первой десятке по итогам продаж 2017 года оказалась Великобритания (2 540 000 шт.), Бразилия (2 170 000 авто), Франция (2 110 000 машин), Канада (2 040 000 единиц), а также Италия (1 970 000 автомобилей).
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