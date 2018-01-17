Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали мировой авторынок 2017 года. В результате Россия поднялась на 12 позицию по количеству продаж в прошлом году.

Подняться на 12 место России позволил прирост в 12%, до 1 600 000 реализованных авто. Таким образом, РФ опередила Мексику, чьи продажи упали на 4,6%, до 1 530 00 единиц в 2017 году. С продажами 1 800 000 машин Россию опередила Южная Корея.Лидером по количеству проданных машин в мире в этом году стал авторынок Китая. Несмотря на то, что официальных данных пока нет, эксперты считают, что китайский рынок вырос на 2,7%, до 17 500 000 приобретенных авто.Следом идет авторынок США с продажами 17 500 000 авто и отрицательной динамикой в 1,9%. Тройку мировых лидеров замыкает Германия с приростом в 2,7%, до 3 440 000 реализованных авто. Далее с приростом в 8,7%, до 3 200 000 машин, идет авторынок Индии, а пятое место остается за Японией с приростом в 5,1%, до 2 940 000 единиц.В первой десятке по итогам продаж 2017 года оказалась Великобритания (2 540 000 шт.), Бразилия (2 170 000 авто), Франция (2 110 000 машин), Канада (2 040 000 единиц), а также Италия (1 970 000 автомобилей).