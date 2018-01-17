"АвтоВАЗ" выкатил на тесты обновленный седан LADA Granta

В сеть утекли первые шпионские фотоснимки рестайлинговой LADA Granta. Отмечается, что российский седан, покрытый камуфляжной пленкой, выведен на тесты компанией "АвтоВАЗ".

При просмотре обнародованных в интернете фото можно сделать вывод, что новинка получила множество дизайнерских наработок, несмотря на обилие камуфляжа. Следовательно, новая LADA Granta получила пересмотренную переднюю половину кузова и стала напоминать известную модель LADA Vesta.

Дмитрий Павличко

Багажный отсек авто снабдили другой крышкой, где находится регистрационный номер, который раньше располагался на заднем бампере. По мнению экспертов, спецификой обновленной LADA Granta выступит электронная панель управления, а в основу авто ляжет архитектура B0.Обновленный седан LADA Granta должен увидеть свет в 2021 году. Новинку представят на мотор-шоу в Москве, а к концу лета стартует ее производство.