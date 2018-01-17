Lexus в 2017 году увеличил долю в премиум-сегменте на российском рынке

Lexus в 2017 году добился увеличения доли в премиум-сегменте на авторынке России. Такая информация озвучена пресс-центром японской премиальной марки.

В 2017 году жители России приобрели 23 693 новых автомобиля марки Lexus, что на 2% меньше в годовом сравнении. При этом в декабре дилеры продали 2 711 машин Lexus, что является наилучшим месячным результатом для бренда за все время его продаж в РФ. В минувшем году доля бренда Lexus на рынке транспорта в России достигла 1,5%, а в премиум-сегменте пошла в «плюс», но всего на 0,2%, составив 16,3%. На данный момент Lexus находится на третьем месте среди марок, предлагающих в РФ премиальные автомобили.

Самым востребованным автомобилем марки Lexus в России в 2017 году стал кроссовер Lexus RX, проданный в количестве 9 415 экземпляров. На второй позиции стоит вседорожник Lexus NX. На нем свой выбор в минувшем году остановило 6 638 жителей РФ. Третье место досталось флагманскому внедорожнику Lexus LX с результатом в 5 135 реализованных экземпляров. Самым востребованным седаном японской марки в России остается Lexus ES. В 2017 году его приобрели 1 668 жителей страны.

Кроссовер Lexus RX 2017 в 2017 году добился самого стремительного роста продаж в России среди всех моделей японского бренда, предлагаемых в стране. Спрос на него в сравнении с 2016 годом вырос на 20%.

Иван Головин