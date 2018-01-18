Zotye вывела на рынок роскошный кроссовер Traum S70

Скандально известная китайская компания Zotye вывела на домашний рынок премиальный кроссовер Traum S70, предварительные заказы на который уже принимаются. Новинка получила стильный и уникальный дизайн, а также роскошный список оснащения и отделку.

Стоит отметить, что компания Zotye довольно часто копирует дизайн у европейских и американских моделей, но новый премиальный кроссовер Traum S70 получил действительно уникальный экстерьер. Новинка носит зауженную угловатую оптику, решетка радиатора получила хромированную отделку и большой шильдик.Наряду с этим интерьер нового Traum S70 получил целый ряд сходств с моделями Mercedes-Benz – кроссовер оснащается схожей цифровой приборной панелью и дисплеем мультимедийной системы. Длина новинки составляет 4 746 мм, ширина и высота равны 1 882 мм и 1 700 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 800 мм. Модель получила 5-, 6- и 7-местную версии.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то новый Traum S70 оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью в 113 лошадиных сил, а также 139-сильным турбомотором объёмом в 1,5 литра. В списке оснащения новинки значатся современные электронные ассистенты и многочисленные системы безопасности. Стоимость Traum S70 стартует с отметки в 90 000 юаней (примерно 788 000 рублей).