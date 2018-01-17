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| | Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

Сегодня, 11:09
Британская компания Jaguar Land Rover выпустила лимитированную линейку из 150 классических внедорожников Land Rover Defender, что приурочено к грядущему празднованию 70-летия бренда Land Rover. Отмечается, что представленные модели прошли капитальную реставрацию и получили современные моторы.

Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

 

Подразделение Jaguar Land Rover Classic сообщает, что уже в скором времени для покупки станут доступны отреставрированные классические внедорожники модели Land Rover Defender. Отмечается, что подразделение, базирующееся в Ковентри, к 70-летию со дня основания Land Rover восстановило сразу 150 автомобилей.

Отмечается, что модели получили название Land Rover Defender Works. Под капотом каждого автомобиля скрывается 5,0-литровый атмосферный двигатель V8, который генерирует 405 лошадиных сил при 515 Нм крутящего момента. Массивный внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 5,6 секунды, а максимальная скорость движения составляет 170 км/ч.

Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

 

Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

 

Land Rover выпустил самый быстрый Defender с V8 и "автоматом"

Кроме того, Land Rover Defender Works получает современную автоматическую трансмиссию ZF, усиленные тормозные механизмы, полностью пересмотренную подвеску с новыми амортизаторами, а также 18-дюймовые колёсные диски из алюминия и нержавеющей стали. Стоимость модели составляет минимум 150 000 фунтов стерлингов (примерно 11 775 000 рублей).


Васисуалий Мурчалов
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