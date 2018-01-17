Кроссоверы Chery Tiggo можно купить в беспроцентный кредит

Дилеры китайской машиностроительной компании Chery, начиная с 15 января 2018 года, запустили акцию на свой кроссовер Chery Tiggo. Согласно этой программе, покупателю предоставляются на протяжении 6 месяцев в подарок проценты по кредиту.

Дмитрий Павличко

Кроме того, те граждане, которые купят китайский кроссовер в январе, могут рассчитывать на получение набора зимних покрышек. Следует сказать, что принять участие в программе Chery Finance могут те автолюбители, которые оформят договор займа сроком на 48 месяцев.Если в течение этого срока у покупателя не было просрочек по проплате, то последние 6 месяцев проценты за него будет оплачивать банк. Еще россияне могут купить Chery Tiggo, используя программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».Из сообщения сотрудников аналитического агентства «АВТОСТАТ» следует, что в 2017 году в России дилерские центры Chery сбыли 5 905 машин. Это на 24% выше показателей годичной давности. Хитом продаж выступил Chery Tiggo 3 с долей в 45%.