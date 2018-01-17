Skoda разрабатывает новый бюджетный кроссовер Kamiq

В обозримом будущем чешская машиностроительная компания Skoda намерена презентовать новый кроссовер Skoda Kamiq, который войдет в сегмент бюджетных автомобилей. Вероятно, дебют авто пройдет 27 апреля 2018 года на мотор-шоу в Пекине.

В модельном ряду новинка расположилась ниже Skoda Karoq и призвана стать наиболее дешевым авто чешской марки. На рынке Skoda Kamiq ожидают летом 2019 года. Однако в сеть уже просочились первые фотоснимки нового кроссовера. Его сборка будет осуществляться на совместном производстве Volkswagen и SAIC в Поднебесной.

Дмитрий Павличко

Выйдет ли автомобиль на другие рынки, кроме китайского, пока держится в секрете. Под капотом Skoda Kamiq ожидают увидеть 1,5-литровый двигатель, генерирующий 110 лошадиных сил, работающий в тандеме с 6-ступенчатым «роботом». В салоне новинки стоит выделить мультимедийную установку с тачскрином, мультифункциональное рулевое колесо и две защитные подушки.