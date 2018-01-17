Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Skoda разрабатывает новый бюджетный кроссовер Kamiq

Skoda разрабатывает новый бюджетный кроссовер Kamiq

Сегодня, 15:00
В обозримом будущем чешская машиностроительная компания Skoda намерена презентовать новый кроссовер Skoda Kamiq, который войдет в сегмент бюджетных автомобилей. Вероятно, дебют авто пройдет 27 апреля 2018 года на мотор-шоу в Пекине.

Skoda разрабатывает новый бюджетный кроссовер Kamiq

 

В модельном ряду новинка расположилась ниже Skoda Karoq и призвана стать наиболее дешевым авто чешской марки. На рынке Skoda Kamiq ожидают летом 2019 года. Однако в сеть уже просочились первые фотоснимки нового кроссовера. Его сборка будет осуществляться на совместном производстве Volkswagen и SAIC в Поднебесной.

Skoda разрабатывает новый бюджетный кроссовер Kamiq

 

Выйдет ли автомобиль на другие рынки, кроме китайского, пока держится в секрете. Под капотом Skoda Kamiq ожидают увидеть 1,5-литровый двигатель, генерирующий 110 лошадиных сил, работающий в тандеме с 6-ступенчатым «роботом». В салоне новинки стоит выделить мультимедийную установку с тачскрином, мультифункциональное рулевое колесо и две защитные подушки.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В России все-таки не будет продаваться кроссовер Skoda Karoq
В России все-таки не будет продаваться кроссовер Skoda Karoq

Чешская машиностроительная компания Skodaне собирается выводить на российский авторынок небольшой кроссовер Skoda Karoq. Вместо него на рынок выйдет Skoda

"Заряженный" кроссовер Skoda Karoq RS станет гибридом

Чешская автомобилестроительная компания Skoda выпустит «заряженную» версию кроссовера Skoda Karoq RS с гибридным двигателем. Об этом пишут журналисты портала

Skoda выпустила 20-миллионный автомобиль
Skoda выпустила 20-миллионный автомобиль

Автозавод чешской машиностроительной компании Skoda, расположенный в Квасинах, выпустил 20-миллионный автомобиль за всю историю бренда. Юбилейной моделью марки

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости