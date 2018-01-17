Opel пропустит Женевский автосалон из-за отсутствия новинок

Немецкий бренд Opel, который не так давно вошёл в состав альянса PSA Group, планирует пропустить международный автосалон в Женеве в 2018 году из-за отсутствия новинок. Наряду с этим бренд сконцентрируется на собственных рекламных мероприятиях.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным автомобильного издания Automotive News, немецкий бренд Opel не будет присутствовать на Женевском автосалоне в 2018 году. Причиной тому стало банальное отсутствие новых моделей. В 2017 году компания представила семь моделей, среди которых кроссоверы Grandland X и Crossland X, но в ближайшее время бренд не планирует громких премьер. Таким образом, стенд компании PSA в Женеве будет состоять из новинок от Peugeot, Citroen и премиального бренда DS.Стоит напомнить, что не так давно Opel принял новую стратегию, которая предусматривает существенное сокращение расходов. Представители компании из Рюссельсхайма отметили, что рестайлинговые модели будут представляться на локальных мероприятиях, а участие в международных автосалонах должно быть обусловлено крупной новинкой.Напомним, что до 2024 года все автомобили брендов Opel и Vauxhall перейдут на модульные платформы компании PSA, что также сократит издержки. Первой новинкой на французском шасси станет коммерческий фургон Opel Combo.