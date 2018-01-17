Opel пропустит Женевский автосалон из-за отсутствия новинок

Согласно данным автомобильного издания Automotive News, немецкий бренд Opel не будет присутствовать на Женевском автосалоне в 2018 году. Причиной тому стало банальное отсутствие новых моделей. В 2017 году компания представила семь моделей, среди которых кроссоверы Grandland X и Crossland X, но в ближайшее время бренд не планирует громких премьер. Таким образом, стенд компании PSA в Женеве будет состоять из новинок от Peugeot, Citroen и премиального бренда DS.
Стоит напомнить, что не так давно Opel принял новую стратегию, которая предусматривает существенное сокращение расходов. Представители компании из Рюссельсхайма отметили, что рестайлинговые модели будут представляться на локальных мероприятиях, а участие в международных автосалонах должно быть обусловлено крупной новинкой.
Напомним, что до 2024 года все автомобили брендов Opel и Vauxhall перейдут на модульные платформы компании PSA, что также сократит издержки. Первой новинкой на французском шасси станет коммерческий фургон Opel Combo.