Составлен ТОП-5 идеальных отечественных авто для начинающих водителей

Как сообщают опытные автомобилисты, советские и российские машины имеют довольно неплохие потребительские характеристики и умеренную цену. Исходя из этого, эксперты разработали список отечественных авто, оптимально подходящих для начинающих водителей.

На первом месте числятся классические "Жигули", выпускаемые с 1970 по 2014 год. Во всем мире насчитывается 1 400 000 экземпляров данной машины. Российские автолюбители изучили авто досконально и пришли к выводу, что любая неисправность не вызывает проблем и устраняется безо всяких усилий в любом гараже.

Вторую позицию получила LADA 110. Это авто стало поистине народным. Его сборка осуществлялась с 1995 по 2008 год. Автолюбители любят эту машину за обширное пространство в салоне, экономичный инжекторный двигатель и комфортные опции. Для любителей покататься предлагается 1,5-литровый мотор на 16 клапанов. Все это можно купить по достаточно демократичной цене.

Третья строка представлена LADA Kalina. Эта машина начала продаваться в 2004 году. Автомобиль построен специально для городской черты, потому он получил небольшие размеры, экономичность и современный комфортный салон.

На четвертой ступеньке расположилась ВАЗ-2121 "Нива". Эта машина считается первой самостоятельной разработкой "АвтоВАЗ". Ее начали выпускать в 1977 году, и она хорошо продавалась в СССР и за границей. Успех авто принесли компактность, наличие полного привода, простота конструкции и хороший дизайн.

Дмитрий Павличко

ТОП-5 авто для начинающих водителей закрыла классическая "Волга". Много россиян помнят те времена, когда "Волга" считалась наиболее крутым авто на отечественных дорогах. Модель получила просторный кузов, высокий уровень комфорта и надежность.