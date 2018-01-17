«Заряженный» LADA Vesta Sport получит чёрную отделку потолка

Российские автомобильные издания сообщают, что готовящийся к премьере производительный седан LADA Vesta Sport может получить чёрную отделку потолка, а также особые осветители от компании «ЛайтТек Плюс». К сожалению, более подробной информации о дизайне интерьера долгожданной новинки пока нет.
По неподтверждённым данным, в салоне LADA Vesta Sport получит спортивные сидения с боковой поддержкой, а чёрная обивка получит контрастную белую прострочку.
Стоит напомнить, что ранее в сети уже появлялись шпионские фото прототипа LADA Vesta Sport, который проходил испытания на дорогах общего пользования. Новинка получит уникальный дизайн 17-дюймовых колёсных дисков, красные акценты на кузове, чёрную крышу, а также эксклюзивные шильдики Sport на дверях.
Что касается технических характеристик, то новый LADA Vesta Sport, по мнению экспертов, будет комплектоваться 1,8-литровым бензиновым мотором, отдача которого составит от 122 до 149 лошадиных сил.