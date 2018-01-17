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| | «Заряженный» LADA Vesta Sport получит чёрную отделку потолка

«Заряженный» LADA Vesta Sport получит чёрную отделку потолка

Сегодня, 09:44
На портале компании «ЛайтТек Плюс», которая специализируется на светотехническом оборудовании для автомобилей, появилась информация о «Блоке освещения салона 2180», который предназначен для «заряженного» LADA Vesta Sport. Ожидается, что производительный седан получит чёрную отделку потолка.

«Заряженный» LADA Vesta Sport получит чёрную отделку потолка

 

Российские автомобильные издания сообщают, что готовящийся к премьере производительный седан LADA Vesta Sport может получить чёрную отделку потолка, а также особые осветители от компании «ЛайтТек Плюс». К сожалению, более подробной информации о дизайне интерьера долгожданной новинки пока нет.

По неподтверждённым данным, в салоне LADA Vesta Sport получит спортивные сидения с боковой поддержкой, а чёрная обивка получит контрастную белую прострочку.

Стоит напомнить, что ранее в сети уже появлялись шпионские фото прототипа LADA Vesta Sport, который проходил испытания на дорогах общего пользования. Новинка получит уникальный дизайн 17-дюймовых колёсных дисков, красные акценты на кузове, чёрную крышу, а также эксклюзивные шильдики Sport на дверях.

Что касается технических характеристик, то новый LADA Vesta Sport, по мнению экспертов, будет комплектоваться 1,8-литровым бензиновым мотором, отдача которого составит от 122 до 149 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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