«Заряженный» LADA Vesta Sport получит чёрную отделку потолка

На портале компании «ЛайтТек Плюс», которая специализируется на светотехническом оборудовании для автомобилей, появилась информация о «Блоке освещения салона 2180», который предназначен для «заряженного» LADA Vesta Sport. Ожидается, что производительный седан получит чёрную отделку потолка.

Васисуалий Мурчалов

Российские автомобильные издания сообщают, что готовящийся к премьере производительный седан LADA Vesta Sport может получить чёрную отделку потолка, а также особые осветители от компании «ЛайтТек Плюс». К сожалению, более подробной информации о дизайне интерьера долгожданной новинки пока нет.По неподтверждённым данным, в салоне LADA Vesta Sport получит спортивные сидения с боковой поддержкой, а чёрная обивка получит контрастную белую прострочку.Стоит напомнить, что ранее в сети уже появлялись шпионские фото прототипа LADA Vesta Sport, который проходил испытания на дорогах общего пользования. Новинка получит уникальный дизайн 17-дюймовых колёсных дисков, красные акценты на кузове, чёрную крышу, а также эксклюзивные шильдики Sport на дверях.Что касается технических характеристик, то новый LADA Vesta Sport, по мнению экспертов, будет комплектоваться 1,8-литровым бензиновым мотором, отдача которого составит от 122 до 149 лошадиных сил.