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| | Петербургский завод Hyundai в 2017 году экспортировал более 1 тыс. KIA Rio

Петербургский завод Hyundai в 2017 году экспортировал более 1 тыс. KIA Rio

Вчера, 20:24
В прошлом году свыше 1 000 экземпляров KIA Rio российского производства предназначались для стран ближнего зарубежья. Помимо этого, в конце года на петербургском предприятии «Хэндэ Мотор Мануфактуринг Рус» стартовал выпуск машинокомплектов с целью запуска сборки Rio в Казахстане.

Петербургский завод Hyundai в 2017 году экспортировал более 1 тыс. KIA Rio

 

На автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге было выпущено за минувший год около 102 000 автомобилей KIA Rio, что на 6% больше, чем годом ранее. В июле была запущена сборка четвёртой генерации модели, а в октябре - нового «внедорожного» хэтчбека KIA Rio X-Line.

На сегодняшний день локализация производства Rio достигает 47%. На предприятии различные работы, включая сварку кузова и нанесение лакокрасочных материалов, выполняют свыше 240 передовых промышленных роботов. Завод работает пять дней в неделю в три смены, при этом на нём насчитывается 2 200 сотрудников.

Ранее «АВТОСТАТ» информировал, что KIA Rio в 2017 году стал бестселлером российского рынка впервые в истории бренда. Дилерам удалось продать 96 689 таких машин, что соответствует росту на 10,3% относительно результата 2016 года. После дебюта нового поколения седана Rio в августе до конца года такие автомобили купили 32 629 россиян.
Яна Васильева
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