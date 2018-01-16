Toyota может возродить внедорожник FJ Cruiser

На автомобильной выставке в Детройте представители Toyota заявили о возможном возрождении внедорожника FJ Cruiser.

Гендиректор Toyota Motor North America Джим Ленц рассказал, что главы японской компании в данный момент обдумывают перезапуск преемника FJ Cruiser. Топ-менеджер компании заявил, что компания получает множество отзывов от клиентов, которым пришелся по душе FJ. У концерна есть место для компактного кроссовера, и если проект одобрят, новый внедорожник составит конкуренцию на рынке Jeep Wrangler и Ford Bronco.Toyota FJ Cruiser был одним из лучших автомобилей SUV-сегмента, однако его плохая реализация заставила японскую компанию завершить продажи. Toyota завершила производство FJ Cruiser в 2016 году. Машину снабжали бензиновым двигателем объемом 4,4-литра, его мощность становила 260 лошадиных сил.