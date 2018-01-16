Лучше, чем Maybach: Джереми Кларксон оценил легендарный "Запорожец"

Английский шоумен Джереми Кларксон, в рамках проекта Top Gear, оценил легендарный "Запорожец". По словам ведущего, советская машина лучше, чем люксовый Maybach.

Стоит сказать, что выпуск Top Gear, в котором рассказывалось о "Запорожце", вышел еще несколько лет назад. Тем не менее, СМИ только сейчас решили вспомнить о том, что Джереми Кларксон в одном из выпусков своей передачи упоминал советскую машину и ее загадочную особенность.

Речь идет о маленьком люке, имеющемся в днище "Запорожца" на водительском месте. Джереми Кларксон говорит о нем, как о скрытой функции автомобиля. Лючок спрятан под ковриком и, по словам шоумена, предназначен для зимней рыбалки. Ведущий пояснил, что такое отверстие позволяет не выходя из машины ловить рыбу на замерзшем водоеме. Таким образом, рыбаку не придется мерзнуть на открытом воздухе в условиях зимы. Джереми Кларксон, рассказывая о скрытом люке "Запорожца", удивленно заявил, что "такого нет даже в Maybach".





К слову, о реальном предназначении люка в днище "Запорожца" ходят целые легенды, и очень часто в народе говорят о том, что он действительно предназначен для рыбалки. Однако заядлые рыбаки ставят этот миф под сомнение, потому что, по их словам, ловить рыбу таким образом практически нереально. Специалисты утверждают, что из салона "Запорожца" даже лунку нормальную пробурить не удастся. И даже если бы удалось, если попадется крупная рыба, то она может застрять в лючке.

Иван Головин