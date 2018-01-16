Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Лучше, чем Maybach: Джереми Кларксон оценил легендарный "Запорожец"

Лучше, чем Maybach: Джереми Кларксон оценил легендарный "Запорожец"

Вчера, 18:26
Английский шоумен Джереми Кларксон, в рамках проекта Top Gear, оценил легендарный "Запорожец". По словам ведущего, советская машина лучше, чем люксовый Maybach.
 

Лучше, чем Maybach: Джереми Кларксон оценил легендарный "Запорожец"

 

Стоит сказать, что выпуск Top Gear, в котором рассказывалось о "Запорожце", вышел еще несколько лет назад. Тем не менее, СМИ только сейчас решили вспомнить о том, что Джереми Кларксон в одном из выпусков своей передачи упоминал советскую машину и ее загадочную особенность.
 
Речь идет о маленьком люке, имеющемся в днище "Запорожца" на водительском месте. Джереми Кларксон говорит о нем, как о скрытой функции автомобиля. Лючок спрятан под ковриком и, по словам шоумена, предназначен для зимней рыбалки. Ведущий пояснил, что такое отверстие позволяет не выходя из машины ловить рыбу на замерзшем водоеме. Таким образом, рыбаку не придется мерзнуть на открытом воздухе в условиях зимы. Джереми Кларксон, рассказывая о скрытом люке "Запорожца", удивленно заявил, что "такого нет даже в Maybach".
 
 

К слову, о реальном предназначении люка в днище "Запорожца" ходят целые легенды, и очень часто в народе говорят о том, что он действительно предназначен для рыбалки. Однако заядлые рыбаки ставят этот миф под сомнение, потому что, по их словам, ловить рыбу таким образом практически нереально. Специалисты утверждают, что из салона "Запорожца" даже лунку нормальную пробурить не удастся. И даже если бы удалось, если попадется крупная рыба, то она может застрять в лючке.

Иван Головин
Новости по теме
Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон нашел новую работу за £10 млн. в год
Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон нашел новую работу за £10 млн. в год

Джереми Кларксон, популярный в Великобритании и за ее пределами телевизионный ведущий, знакомый публике по своей работе в кассовом автомобильном проекте Top

Джереми Кларксон создаст собственное автомобильное шоу
Джереми Кларксон создаст собственное автомобильное шоу

Известный английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон намерен открыть собственный телепроект. Тематика нового шоу также будет автомобильной.

Ведущий Top Gear Джереми Кларксон отстранен от работы в передаче
Ведущий Top Gear Джереми Кларксон отстранен от работы в передаче

Ведущий Top Gear Джереми Кларксон отстранен от работы в передаче. По всей видимости, причиной этому послужила его ссора с продюсерами.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости