Число машин на платных дорогах «Автодора» выросло на 30% в 2017 году

Пресс-центр компании «Автодор» сообщил, что по платным участкам дорог, находящихся в ведении данной компании, в прошлом году проехало более 90 000 000 автомобилей. Этот показатель на 30% превышает итоги 2016 года.

«В 2017 году 91 000 000 транспортных средств проехали по платным участкам «Автодора». Это на 21 млн больше, чем в 2016 году», – сказано в сообщении компании.

Яна Васильева

Интенсивность движения в сутки по платным участкам трассы за год выросла в среднем на 80 000 машин. Так, каждый день по ним проезжало свыше 286 000 автомобилей. В компании «Автодор» отметили, что такое повышение наблюдается как в связи с увеличением количества транспорта, проезжающего по имеющимся участкам, так и по причине появления новых платных дорог.В ноябре прошлого года компания ввела платный режим на 1091-1119-м км трассы М-4 «Дон», а в декабре появились платные участки на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва Санкт-Петербург». Данные дороги относятся к первой технической категории, предусматривающей многополосное движение, максимальную скорость до 150 км/ч, новое освещение, транспортные развязки, а также использование инновационных материалов.