Китайцы переименуют бренд Trumpchi перед выходом на рынок США

Руководство китайской компании Guangzhou Auto (GAC) решило заменить название бренда Trumpchi при выходе на североамериканский рынок. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу GAC Юй Цзюня.

Яна Васильева

Господин Цзюнь на автосалоне в Детройте сообщил, что Guangzhou Auto первым из китайских автопроизводителей собирается запустить продажи своей продукции в Соединённых Штатах. Вместе с тем марку Trumpchi, под которой в Поднебесной уже несколько лет продаются автомобили, из-за созвучия с фамилией нынешнего президента США признали неподходящей для американского рынка.Официальные представители GAC отмечают, что данное название никак не связано с Дональдом Трампом, а является транслитерацией английскими буквами китайского слова, означающего «легенда». Автомобили под таким брендом выпускаются в КНР с 2010 года, а в 2013 году в Детройте был презентован гибридный седан Trumpchi NEV E-Jet.После того, как Трамп занял пост президента, китайский автопроизводитель решил отказаться от использования бренда Trumpchi на рынке США. К сожалению, пока не уточняется, какая марка заменит Trumpchi в Штатах.