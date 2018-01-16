Китайцы переименуют бренд Trumpchi перед выходом на рынок США

Господин Цзюнь на автосалоне в Детройте сообщил, что Guangzhou Auto первым из китайских автопроизводителей собирается запустить продажи своей продукции в Соединённых Штатах. Вместе с тем марку Trumpchi, под которой в Поднебесной уже несколько лет продаются автомобили, из-за созвучия с фамилией нынешнего президента США признали неподходящей для американского рынка.
Официальные представители GAC отмечают, что данное название никак не связано с Дональдом Трампом, а является транслитерацией английскими буквами китайского слова, означающего «легенда». Автомобили под таким брендом выпускаются в КНР с 2010 года, а в 2013 году в Детройте был презентован гибридный седан Trumpchi NEV E-Jet.
После того, как Трамп занял пост президента, китайский автопроизводитель решил отказаться от использования бренда Trumpchi на рынке США. К сожалению, пока не уточняется, какая марка заменит Trumpchi в Штатах.