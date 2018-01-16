Соседи вынудили красноярца продать свой электрокар Nissan Leaf

Житель Красноярска Игорь Григорьевич приобрел на онлайн-аукционе подержанный японский электрокар Nissan Leaf и оборудовал в своём дворе специальное парковочное место с зарядным устройством. Наряду с этим многие соседи не одобрили борьбу за чистый воздух и вынудили мужчину продать электрокар.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным местных изданий, житель Красноярска Игорь Григорьевич приобрёл в Японии подержанный электрокар Nissan Leaf – сертификация и оборудование модели устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличили стоимость модели до 500 000 рублей. Владелец отмечал, что покупка является более чем выгодной, а использование электричества вместо топлива и вовсе сулит массу плюсов.В своем дворе мужчина оборудовал специальное парковочное место, протянув с 12 этажа дома кабель для зарядки электрокара. Владелец Nissan Leaf попросил соседей не занимать место, так как зарядка модели является необходимостью, а не прихотью – в Красноярске попросту нет пунктов заряда электрокаров.Но спустя всего две недели соседи владельца Nissan Leaf засыпали управляющую компанию жалобами на то, что мужчина самолично выделили себе парковочное место, в результате чего чиновники постановили снести «электропарковку». Владельцу пришлось продать свой электрокар.