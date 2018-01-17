Канадец построил гоночный автомобиль из бревна

Канадец Брайан Рид, занимавшийся строительством деревянных домов, создал спорткар из бревна. Помимо того, что этот автомобиль выглядит очень необычно, он ещё и способен быстро ездить.

Канадский умелец попал в Книгу рекордов Гиннесса как разработчик самого быстрого в мире «самодвижущегося бревна». Машина была выполнена из цельного куса 240-летнего красного кедра. Примечательно, что Брайан Рид не имел какого-либо опыта работы в автомобильной отрасли, зато многие годы посвятил работе с деревом.

Проект, получивший название «Кедровая ракета», Риду помогли осуществить его друзья: механик и владелец предприятия по выпуску турбин. Машина в самом деле напоминает деревянную ракету на колёсах, а тот факт, что бревно не подвергалось тщательной обработке, придаёт ей брутальности.

На разработку дизайна и технической «начинки» автомобиля ушло два года. Примечательно, что «Кедровая ракета» экологична: её не нужно заправлять бензином, а достаточно подзарядить от розетки. Машина получила сразу восемь литий-ионных батарей, причём она весит меньше тонны – 900 килограммов.

Для регистрации рекорда в Книге Гиннесса «ракету» нужно было дважды разогнать до скорости не ниже 50 км/ч. Однако автомобиль смог достичь 80 км/ч, при этом в теории он способен ускоряться до невероятных 225 км/ч.

Яна Васильева