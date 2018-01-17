Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Мнения

Погоду можно контролировать: Высотные струйные течения способны провоцировать катаклизмы

Какие изменения ожидают нашу планету?

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

От Редактора

Земля переместится в другую галактику: Катастрофа неизбежна

Земля сменит местоположение из-за объединения Млечного пути и Андромеды.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Канадец построил гоночный автомобиль из бревна

Канадец построил гоночный автомобиль из бревна

Сегодня, 00:00

Канадец Брайан Рид, занимавшийся строительством деревянных домов, создал спорткар из бревна. Помимо того, что этот автомобиль выглядит очень необычно, он ещё и способен быстро ездить.

 

Канадец построил гоночный автомобиль из бревна

 

Канадский умелец попал в Книгу рекордов Гиннесса как разработчик самого быстрого в мире «самодвижущегося бревна». Машина была выполнена из цельного куса 240-летнего красного кедра. Примечательно, что Брайан Рид не имел какого-либо опыта работы в автомобильной отрасли, зато многие годы посвятил работе с деревом.

 

Проект, получивший название «Кедровая ракета», Риду помогли осуществить его друзья: механик и владелец предприятия по выпуску турбин. Машина в самом деле напоминает деревянную ракету на колёсах, а тот факт, что бревно не подвергалось тщательной обработке, придаёт ей брутальности.

На разработку дизайна и технической «начинки» автомобиля ушло два года. Примечательно, что «Кедровая ракета» экологична: её не нужно заправлять бензином, а достаточно подзарядить от розетки. Машина получила сразу восемь литий-ионных батарей, причём она весит меньше тонны – 900 килограммов.

Для регистрации рекорда в Книге Гиннесса «ракету» нужно было дважды разогнать до скорости не ниже 50 км/ч. Однако автомобиль смог достичь 80 км/ч, при этом в теории он способен ускоряться до невероятных 225 км/ч.


Яна Васильева
Новости по теме
Канадец из Торонто побил мировой рекорд, облепив себя тысячами пчёл
Канадец из Торонто побил мировой рекорд, облепив себя тысячами пчёл

По данным СВС, канадец Карлос Ортис, житель Торонто, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он посадил на себя тысячи пчёл и просидел так 61 минуту.

В Челябинской области из КАМАЗа выпали бревна на микроавтобус
В Челябинской области из КАМАЗа выпали бревна на микроавтобус

В этот вторник, 11 августа, в Челябинской области, а именно в Увельском районе произошло ДТП. Бревна из большегруза КАМАЗ рассыпались по проезжей части, задев

Японский робот Karibo с МКС попал в Книгу рекордов Гиннесса
Японский робот Karibo с МКС попал в Книгу рекордов Гиннесса

Японский робот Karibo с МКС попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сообщается, что машина впервые в истории вела переговоры с Землей с космоса.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости