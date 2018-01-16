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| | Озвучена стоимость обновленного флагманского седана Lexus LS

Озвучена стоимость обновленного флагманского седана Lexus LS

Сегодня, 14:04
Американский офис премиального бренда Lexus, принадлежащего компании Toyota, озвучил стоимость нового флагманского седана Lexus LS 2019 модельного года. Отмечается, что базовое исполнение автомобиля обойдётся в 75 995 долларов, что эквивалентно 4 330 000 рублей по актуальному курсу.

Озвучена стоимость обновленного флагманского седана Lexus LS

 

Согласно данным американского портала Carscoops, новый флагманский седан Lexus LS в базовом варианте исполнения обойдётся американским клиентам в 75 995 долларов (примерно 4 330 000 рублей), что на 3 820 долларов дешевле, чем модель предыдущего года. Что касается гибридного седана Lexus LS 500h, то ценник на данный вариант исполнения стартует с отметки в 80 505 долларов (примерно 4 588 000 рублей).

Новый Lexus LS базируется на модернизированном шасси GA-L, а под капотом скрывается совершенно новый битурбированный мотор V6 объёмом в 3,5 литра, мощность которого составляет 416 лошадиных сил. Такая отдача на 30 «лошадок» больше, чем прежнего турбированного V8.

Озвучена стоимость обновленного флагманского седана Lexus LS

 

Озвучена стоимость обновленного флагманского седана Lexus LS

 

Что касается гибридного Lexus LS 500h, то данное авто комплектуется атмосферной версией упомянутого мотора V6, который работает по циклу Аткинсона, с двумя электродвигателями суммарной отдачей в 354 лошадиные силы.
Васисуалий Мурчалов
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