Хэтчбек Hyundai Veloster получил спортивную версию N

На выставке автомобилей в Детройте показали новый Hyundai Veloster. Кроме обычной версии компания продемонстрировала и улучшенный N-вариант модели.

В компании не стали разрабатывать новое поколение автомобиля. Hyundai Veloster претерпел только косметические изменения. Заменили решетку радиатора, передний и задний бамперы и заднюю оптику.В салоне изменений не много. Приборная панель исполнена в стиле последних машин Hyundai, мультимедийную систему улучшили 8-дюймовым монитором и поддержкой сервисов Apple и Android.Хэтчбек представили в двух комплектациях: с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией, либо с турбированным двигателем объемом 1,6 литра с 203 силами, с которым в паре работает шестиступенчатая механика либо семиступенчатая АКПП.Инженеры из Hyundai также показали N-версию Veloster. Улучшенный хэтчбек обзавелся 2,0-литровым турбированным 278-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Внешне он отличается от стандартного Veloster. Кузов стал более аэродинамическим, появились новые 18-дюймовые колеса.В марте Hyundai Veloster встанет на конвейер, а уже во втором квартале 2018 года появится в дилерских салонах Hyundai по всему миру. Появится ли модель в России – неизвестно.