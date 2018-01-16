Российский рынок авто с пробегом в 2017 году вырос на 2%

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ», вторичный авторынок России в прошлом году вырос на 2,1%. В 2017 году в РФ было приобретено 5 300 000 авто с пробегом.

Традиционно лидером продаж на вторичном авторынке России остается LADA. В минувшем году, несмотря на отрицательную динамику в 0,2%, компания реализовала 1 443 000 авто, что составляет 27% от общего объема продаж. Второе место на российском рынке авто с пробегом занимает Toyota с продажами 586 500 единиц, а тройку лидеров замыкает Nissan, которому удалось реализовать в 2017 году 284 600 машин.Место самой популярной модели с пробегом в 2017 году продолжает занимать хэтчбек LADA 2114, несмотря на отрицательную динамику в 0,8%, до 13 400 авто. Вторая позиция с падением продаж на 3,2%, до 141 200 машин, принадлежит LADA 2107. Тройку лидеров вторичного авторынка России замыкает Ford Focus с приростом 2,6%, до 132 700 единиц.