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| | Ford не планирует продавать европейский бизнес вслед за GM

Ford не планирует продавать европейский бизнес вслед за GM

Сегодня, 13:09
Джим Хакетт, новый руководитель американской компании Ford, опроверг недавние слухи о том, что Ford планирует последовать примеру General Motors и продать весь свой европейский бизнес. Также компания не планирует покидать рынок Великобритании даже несмотря на решение страны выйти из Евросоюза.

Ford не планирует продавать европейский бизнес вслед за GM

 

Джим Хакетт во время общения с журналистами британского издания Autocar заявил, что Ford ни при каких условиях не покинет автомобильный рынок ЕС и не продаст европейские производственные мощности. Господин Хакетт заверил, что Ford «остается приверженным» Европе и европейским клиентам.

Кроме того, по словам руководителя Ford, Старый континент на данный момент борется за скорейшее внедрение полностью электрических технологий, поэтому американский бренд вынужден «подтягивать» свои автомобили до современных стандартов. Хакетт признался, что сегодня Ford заметно отстает от конкурентов в плане электрификации моделей.

Руководитель Ford также выразил своё отношение к беспилотным автомобилям, заявив, что такой тип транспорта больше подойдёт для коммерческих целей либо для служб такси. Господин Хакетт уверен, что многие водители попросту не захотят жертвовать удовольствием от вождения в пользу технологий.
Васисуалий Мурчалов
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