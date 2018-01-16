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| | Озвучены цены и комплектации нового Porsche Cayenne для РФ

Озвучены цены и комплектации нового Porsche Cayenne для РФ

Вчера, 18:00
В России стартует приём предварительных заказов на кроссовер Porsche Cayenne последнего поколения. Недавно представители немецкой марки обнародовали цены и комплектации нового автомобиля.

Озвучены цены и комплектации нового Porsche Cayenne для РФ

 

Сегодня известно, что автомобиль предложат россиянам в трёх комплектациях. Базовая версия оснащается 3,0-литровым мотором V6 с отдачей в 340 лошадиных сил и стоит от 4 999 000 рублей. На разгон с 0 до 100 км/ч Cayenne нужно 6,2 секунды.

Кроссовер в исполнении S получил под капот 2,9-литровый битурбированный агрегат V6, мощность которого достигает 440 «лошадей», благодаря которому он ускоряется до 100 км/ч за 5,2 секунды. Такой автомобиль можно приобрести по цене от 6 521 000 рублей.

Наконец, Porsche Cayenne Turbo приводится в движение 550-сильным твин-турбо агрегатом V8 объёмом 8,0 литра. До первой «сотни» такое авто разгоняется за 5,2 секунды. На покупку данной модификации потребуется не менее 9 800 000 рублей. Во всех случаях в роли трансмиссии выступает 8-скоростной «автомат» Tiptronic S.

Озвучены цены и комплектации нового Porsche Cayenne для РФ

 

Озвучены цены и комплектации нового Porsche Cayenne для РФ

 

В салоне нового Porsche Cayenne нашли место новый мультимедийный комплекс, система ночного видения, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и помощник при передвижении в пробках. «Живые» продажи модели должны начаться в России в мае текущего года.
Яна Васильева
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